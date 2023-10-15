Белый дом намерен запросить существенно больше $2 млрд на помощь Украине, Израилю и другие нужды. Об этом заявил в интервью каналу CBS помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В ходе беседы чиновник отметил, что пока у администрации Джо Байдена есть возможности продолжать поставлять Киеву все необходимое, в том числе «критически важные боеприпасы», однако «нужно, чтобы Конгресс тоже действовал».

«Президент четко дал понять, что он собирается обратиться к Конгрессу с пакетом финансирования для Украины, а также для дальнейшей поддержки Израиля. Ожидается интенсивное взаимодействие с Конгрессом на этой неделе, поскольку мы работаем над этим пакетом и ждем двухпартийной поддержки», –– пояснил Салливан.

В ответ на уточняющий вопрос помощник президента США отметил, что «сумма будет существенно выше» изначального пакета в $2 млрд, который должен объединить все направления.

Известно, что ряд республиканцев в Палате представителей Конгресса без энтузиазма относятся к тому, чтобы объединить запросы о выделении военной помощи Украине и Израилю в один пакет. По их словам, это слишком разные международные досье.