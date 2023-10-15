Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не удастся компенсировать нанесенный ему политический урон на фоне эскалации в секторе Газе. С такими оценками выступили опрошенные Financial Times эксперты и отставные официальные лица.

Формирование чрезвычайного правительства, предпринятое в Израиле недавно, «не обещает более широкого единства» в обществе, заявил Натан Сакс, аналитик Брукингского института. «Безусловно, Нетаньяху может попытаться какое-то время удержаться у власти, однако это не продлится долго», –– отметил исследователь.

В свою очередь, Мазал Муаллем, биограф Нетаньяху, напомнил, что действующий глава правительства хотел войти в историю как гарант безопасности Израиля. «Все, что происходит сейчас, уничтожает подобное наследие», –– говорит он. По словам Муаллема, масштабная военная вспышка произошла при ультраправом правительстве, которое возглавил Нетаньяху.

Бывший советник Нетаньяху по прессе Авив Бушинский назвал эскалацию концом карьеры политика-долгожителя. По его словам, если Нетаньяху не признает собственных ошибок в отношении Палестины, «израильский народ укажет ему на дверь».

«Допустим, он достигнет всех целей войны: Израиль ликвидирует ХАМАС и «Хезболлу», но люди до сих пор будут помнить этот ужасный день. Это то, от чего Нетаньяху не может убежать», –– рассуждает Бушинский.

На днях ивритоязычные издания опубликовали результаты соцопроса, который показал, что около 48% израильтян предпочли бы видеть своим премьер-министром бывшего министра обороны Бени Ганца, который выступает оппонентом Нетаньяху.

Исследование также показало, что идею того, чтобы действующий глава кабмина оставался на посту, поддерживают только 29% граждан Израиля. Уровень одобрения политических подходов Нетаньяху на фоне войны с Палестиной упал до рекордно низкого уровня в 42%.