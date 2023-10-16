Около 50 тысяч беременных женщин в секторе Газа лишены базовых медицинских услуг. Об этом говорится в заявлении Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA).

В заявлении отмечается, что в этом месяце состоятся роды 5 500 беременных в блокированном палестинском эксклаве.

Беременные женщины в секторе Газа, как отмечает UNFPA, нуждаются в срочной защите и наблюдении за здоровьем.

Организация призвала стороны придерживаться международных стандартов прав человека.

Между тем, в интервью телеканалу CNN директор UNFPA Доминик Аллен заявил, что система здравоохранения в секторе Газа хрупкая и вот-вот рухнет.

Аллен выразил обеспокоенность в связи с состоянием беременных в Газе.

«Должен быть обеспечен доступ гуманитарной помощи в Газе», - заявил Аллен, добавив необходимость получения доступа беременных к жизненно важным медицинским услугам.

При этом минздрав Палестины сообщил, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2,6 тысячи. «Были убиты 2 670 гражданских лиц, ранены 9,6 тысячи в результате продолжающейся израильской агрессии в секторе Газа», — отмечается в сообщении.

Как писал TRT на русском, в ООН ранее осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Заседание военно-политического кабинета Израиля 8 сентября закончилось решением объявить о состоянии войны в ответ на операцию «Наводнение Аль-Акса» боевого крыла ХАМАС. Палестина, в свою очередь, призвала созвать заседание Лиги арабских государств.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.