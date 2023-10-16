Палестинцы готовят на дровах из-за нехватки топлива и газа

Запасов топлива в больницах Газы хватит еще на 24 часа работы. Об этом сообщают в Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов. В сети появилось видео, как из-за дефицита палестинцы готовят на дровах. Тем временем число убитых в результате ударов армии Израиля по сектору Газа выросло до 2750. #trtrussian #Палестина #топливо #газ #нехватка #дрова #запасытоплива #секторГаза #ООН #гуманитарныевопросы #дефицит #готовканадровах #Израиль #агрессор #ситуациявПалестине #новостиПалестины #trtнарусском