ПОЛИТИКА
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Во многих странах мира прошли протесты в поддержку Палестины
В США, Великобритании, ЮАР, Японии и многих других странах в выходные прошли массовые протесты и митинги в поддержку палестинцев. Их участники требовали от Израиля прекратить атаки жилых районов Газы. По последним данным Минздрава Палестины, за 9 дней в результате израильских атак в секторе Газа погибло 2 670 человек и 9 600 человек получили ранения. #trtrussian #Газа #митинг #Палестина #протест #акция #демонстрация #поддержка #поддержкаПалестины #помощьПалестине #массовыйпротест #поддержкапалестинцев #Израиль #Великобритания #США #Канада #Италия #Германия #Франция #ЮАР #Ирландия #Бельгия #Шотландия #Япония #новостиПалестины #trtнарусском
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16 октября 2023 г.
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