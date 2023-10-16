Во многих странах мира прошли протесты в поддержку Палестины

В США, Великобритании, ЮАР, Японии и многих других странах в выходные прошли массовые протесты и митинги в поддержку палестинцев. Их участники требовали от Израиля прекратить атаки жилых районов Газы. По последним данным Минздрава Палестины, за 9 дней в результате израильских атак в секторе Газа погибло 2 670 человек и 9 600 человек получили ранения. #trtrussian #Газа #митинг #Палестина #протест #акция #демонстрация #поддержка #поддержкаПалестины #помощьПалестине #массовыйпротест #поддержкапалестинцев #Израиль #Великобритания #США #Канада #Италия #Германия #Франция #ЮАР #Ирландия #Бельгия #Шотландия #Япония #новостиПалестины #trtнарусском