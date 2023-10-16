ПОЛИТИКА
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В Газе очереди за водой и хлебом
В городе Хан-Юнус на юге блокированного сектора Газа очереди за водой и хлебом. Ранее Израиль отключил анклав от воды и электричества, что привело к тяжелой гуманитарной ситуации. Тем временем число убитых в результате ударов армии Израиля по сектору Газа растет. По последним данным погибло более 2750 человек. #trtrussian #Газа #очереди #дефицит #Палестина #хлеб #вода #дефицитводы #дефицитхлеба #ХанЮнус #секторГаза #Израиль #анклав #отключениеэлектричества #нечеловеческиеусловия #гуманитарнаяситуация #ситуациявПалестине #новостиПалестины #trtнарусском
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16 октября 2023 г.
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