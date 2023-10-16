Турция помогла предотвратить глобальный продовольственный кризис, внеся вклад в заключение зернового соглашения, которое позволило экспортировать украинскую сельхозпродукцию на мировые рынки через Черное море. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении по случаю отмечаемого 16 октября Всемирного дня продовольствия.

«Благодаря Черноморской (зерновой) инициативе, реализованной совместно с ООН, мы предотвратили опасность глобального продовольственного кризиса, обеспечив поставку 33 миллионов тонн зерновой продукции на мировые рынки», — сказал турецкий лидер.

По его словам, Анкара продолжает усилия «по облегчению бремени регионов, подверженных риску голода, в первую очередь в Африке».

Он отметил, что Турция входит в число «самых щедрых» стран мира в плане оказания помощи в целях развития. Глава государства добавил, что страна готова «без колебаний взять на себя ответственность по каждой проблеме, включая продовольственный и водный кризисы».

Президент напомнил, что за последние два десятилетия правительство Турции реализовало целый ряд важных проектов, направленных на обеспечение «водной и продовольственной безопасности» страны.

Турецкий лидер констатировал, что человечество постепенно отходит от претворения в жизнь тезиса, предусматривающего достижение «нулевого голода» к 2030 году. Он подчеркнул, что этот принцип является одной из важнейших составляющих Целей устойчивого развития ООН.

«По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации [ООН], каждый девятый человек в мире страдает от голода. При этом в мире ежегодно производится от 4 до 5 млрд тонн продуктов питания», — сказал он.

«Хотя этот объем рассматривается как достаточный для численности населения мира, прогнозируемого на 2050 год, к сожалению, его недостаточно для сегодняшнего населения мира. Потому что 21 тонна из 127 тонн продуктов питания, производимых каждую секунду во всем мире, выбрасывается впустую. Эта цифра свидетельствует о возможности четырежды накормить 735 миллионов человек, которые в настоящее время голодают», — отметил президент Турции.

Эрдоган призвал все мировое сообщество приложить усилия для достижения цели «нулевых потерь продовольствия», являющейся одним из элементов проекта «Ноль отходов», инициированного супругой президента Турции Эмине Эрдоган и превратившегося в глобальное движение под эгидой ООН.