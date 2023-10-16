ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в Ханкенди
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял национальный флаг страны в Ханкенди, столице Карабахского региона. Глава государства поздравил народ Азербайджана с возвращением исторических земель, которые находились под армянской оккупацией больше 30 лет. Карабах окончательно вернулся в состав Азербайджана в сентябре в ходе молниеносной антитеррористической операции, которая продлилась меньше суток #trtrussian #Азербайджан #флаг #Ханкенди #ИльхамАлиев #президент #президентАзербайджана #Карабах #флагАзербайджана #азербайджанскийфлаг #главагосударства #возвращение #возвращениеземель #антитеррористическаяоперация #новостиКарабаха #trtнарусском
ьтбтть / Others
16 октября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us