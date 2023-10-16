Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в Ханкенди

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял национальный флаг страны в Ханкенди, столице Карабахского региона. Глава государства поздравил народ Азербайджана с возвращением исторических земель, которые находились под армянской оккупацией больше 30 лет. Карабах окончательно вернулся в состав Азербайджана в сентябре в ходе молниеносной антитеррористической операции, которая продлилась меньше суток #trtrussian #Азербайджан #флаг #Ханкенди #ИльхамАлиев #президент #президентАзербайджана #Карабах #флагАзербайджана #азербайджанскийфлаг #главагосударства #возвращение #возвращениеземель #антитеррористическаяоперация #новостиКарабаха #trtнарусском