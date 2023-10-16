Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила свои поправки к законопроекту, изменяющему закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», согласно которым адвокатов можно будет лишить статуса в случае, если они выехали из России более чем на год или переехали в другую страну на постоянное место жительства. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Федеральную палату адвокатов (ФПА).

«Статус адвоката прекращается советом адвокатской палаты при наличии заключения квалификационной комиссии в случае выявления факта выезда адвоката на постоянное место жительства либо на срок более одного года за пределы РФ», — сказано в тексте поправки.

Уточняется, что эта норма не будет распространяться на случаи, когда адвокаты выехали из России «для лечения или обучения либо сопровождения членов семьи, направленных для исполнения трудовых или иных функций органами государственной власти или российскими организациями» или по другим уважительным причинам.

Авторы поправки объяснили ее важность случаями, когда адвокаты выехали на продолжительное время либо переехали на постоянное место жительства в другие государства и «продолжают свою деятельность, в том числе направленную на подрыв доверия к институту адвокатуры».

Вице-президент ФПА Олег Баулин отметил, что выезд адвокатов за рубеж на срок более одного года не станет автоматическим основанием для лишения статуса адвоката. «Совет [адвокатской палаты] может и не принять такого решения (о лишении статуса адвоката. — Ред.). Процедурно адвокаты, которые покинули Россию, защищены в том отношении, что именно их коллеги будут определять результат решения», — отметил он, уточнив, что, хотя в состав квалификационных комиссий будут входить представители Минюста, окончательно решение будет принимать именно совет адвокатской палаты.

Поправки в закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» были внесены на рассмотрение в Госдуму в феврале 2023 г., в апреле документ одобрен в первом чтении. Его разработкой занимались Минюст вместе с ФПА. Законопроектом предусматривается в том числе создание единого реестра адвокатов России, в котором можно будет найти информацию о статусе адвоката, его удостоверении, членстве в региональной адвокатской палате.