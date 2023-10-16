16 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Палестинец обнаружил сына среди погибших в больнице Газы
После нескольких часов поиска пропавшего ребенка палестинец находит его на полу среди тел погибших в больнице Аль-Шифа. Израильская армия не прекращает обстреливать Газу. Число погибших превысило 2750 человек. #trtrussian #палестинец #горе #смерть #Палестина #сын #отец #Газа #секторГаза #палестинскаябольница #поиск #израильскаяармия #армияИзраиля #смертьсына #обстрелГазы #раненныепалестинцы #палестинцы #альШифа #новостиПалестины #trtнарусском
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