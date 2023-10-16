Более половины немцев выступают против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на опрос, проведенный социологическим институтом YouGov. Опрос проводился с 6 по 10 октября. В нем приняли участие свыше 2,2 тыс. жителей Германии.

По данным института, 55% граждан ФРГ считают верным отказ канцлера страны Олафа Шольца поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойные ракеты. Менее трети опрошенных — всего 26% — назвали решение канцлера неправильным.

YouGov отмечают: 39% жителей ФРГ считают, что военная поддержка Киева со стороны Германии «‎‎заходит слишком далеко». 29% опрошенных заявили, что Германия поставляет ВСУ необходимое количество оружия. Лишь 18% участников опроса заявили, что правительство должно увеличить поставки вооружения Киеву.

В начале октября канцлер Шольц заявил, что ФРГ пока не будет поставлять ВСУ ракеты Taurus, чтобы избежать эскалации конфликта Берлина и Москвы. Политик подчеркнул: все решения по военной поддержке Киева должны быть тщательно взвешены.

Как ранее писал TRT на русском, крылатые ракеты Taurus развивают скорость до 900 км/ч. Дальность стрельбы — до 500 км. Ракеты могут нести до 480 кг взрывчатки. Если ФРГ поставят ракеты ВСУ, это оружие станет станет самым дальнобойным в Украине.

Taurus способна лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что не позволяет их обнаружить радарами. По информации портала T-Оnline, Германия имеет 600 Taurus, но только 150 сейчас готовы к применению. Депутаты бундестага ранее обвинили канцлера Олафа Шольца в том, что он искусственно тормозит поставки ракет Украине. Политик допускал такой шаг, но высказывал опасения, что ВСУ будут использовать Taurus для ударов по территории России.