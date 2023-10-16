«Великий палестинский марш» в знак протеста против нападений Израиля на Палестину, прошел 14 октября в Стамбуле, передает агентство «‎Анадолу»‎. Организатором марша выступила Платформа национальной воли.

Тысячи жителей районов Фатих, Эминёню и Аксарай собрались на площади Беязыт с палестинскими и турецкими флагами. Присутствовало большое число женщин и детей, отмечает издание. Демонстранты несли транспаранты и плакаты в поддержку Палестины. Группы собрались на площади и скандировали лозунги в поддержку жителей Газы и выражали недовольство действиями Израиля.

После марша группа протестующих совершили вечернюю молитву в Голубой мечети. Ранее власти Стамбула в связи с маршем поручили изменить маршрут следования трамваев: сообщение будет осуществляться между станциями Кабаташ-Эминёню и Юсуф Паша-Багджилар.