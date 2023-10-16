Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым урегулирование израильско-палестинского конфликта. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Турецкий министр иностранных дел также затронул в ходе разговора с Лавровым удары Израиля по сектору Газа.

Глава МИД Турции в конце минувшей недели посетил с визитом Каир, где обсудил ситуацию в районе израильско-палестинского конфликта с руководством Египта. Тогда же в Египет были начаты поставки гуманитарной помощи из Турции для Палестины.

Фидан в рамках усилий по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной провел порядка 20 телефонных разговоров со своими коллегами из разных стран, отмечает телеканал TRT Haber.

Как писал TRT на русском, в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Заседание военно-политического кабинета Израиля 8 сентября закончилось решением объявить о состоянии войны в ответ на операцию «Наводнение Аль-Акса» боевого крыла ХАМАС. Палестина, в свою очередь, призвала созвать заседание Лиги арабских государств.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.