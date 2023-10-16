Власти ряда европейских стран объявили о запрете демонстраций в поддержку Палестины на фоне недавнего обострения израильско-палестинского конфликта, сообщает агентство «‎Анадолу»‎. При этом произраильских акций в этих государствах запрет не коснулся, поэтому сторонники Израиля проводят многотысячные демонстрации в Берлине, Лондоне и Париже.

Марши солидарности с Палестиной в странах Европы проходят под пристальным наблюдением полиции. Правоохранители предупреждают участников митингов: при отклонении от согласованного маршрута и демонстрации антиизраильской символики полиция будет вынуждена задержать демонстрантов.

В ряде стран зафиксированы случаи жесткого разгона митингов, в том числе с применением слезоточивого газа.

Великобритания

В Лондоне 14 октября десятки тысяч человек собрались перед штаб-квартирой телеканала BBC, чтобы продемонстрировать солидарность с Палестиной. Участники акции выражали протест против того, что правительство Британии игнорирует нарушения прав палестинцев со стороны Израиля.

Полиция Лондона предупредила организаторов митинга: за нарушение разрешенного маршрута акции и попытку переноса марша к посольству Израиля ее участников задержат. В итоге на митинге под стражу были взяты 15 человек.

Ранее глава МВД Великобритании Суэлла Браверман заявила, что «в ряде случаев» появление на улицах страны палестинской символики может рассматриваться в качестве нарушения закона. Однако жители Лондона проигнорировали запреты ведомства: улицы британской столицы заполнили люди с палестинскими флагами.

Франция

Власти Франции неоднократно запрещали демонстрации солидарности с Палестиной. Заявки на проведение таких акций в Париже, Страсбурге, Лионе и Марселе были отклонены. Причиной муниципалитеты называли то, что эти демонстрации «создают риск нарушения общественного порядка».

Несмотря на запреты, в городах страны прошли многотысячные акции в поддержку Палестины. Полиция задержала в общей сложности около 20 митингующих в Страсбурге, Марселе и Лионе.

12 октября правительство Франции запретило «все пропалестинские демонстрации» на том основании, что они могут привести к нарушению общественного порядка. В тот же день, несмотря на решение французского правительства, в Париже прошла демонстрация в поддержку Палестины. Полиция применила перцовый газ и воду под давлением против участников акции.

В ходе другой демонстрации, состоявшейся 14 октября, силы безопасности остановили протестующих, которые держали палестинские флаги и куфии. В общей сложности полиция Парижа оштрафовала 752 человека.

Действующая во Франции «Ассоциация движения за Палестину» отреагировала на решение правительства запретить демонстрации в поддержку Палестины и внесла протест в Государственный совет.

Германия

На фоне последнего обострения израильско-палестинского конфликта полиция Берлина с 11 октября не разрешает проведение демонстраций солидарности с палестинцами. Несмотря на запрет, 14 октября группа протестующих собралась на центральной площади немецкой столицы перед Бранденбургскими воротами.

Демонстранты проводили демонстрацию под лозунгом «Мир на Ближнем Востоке — прекращение огня — решение о двух государствах». Правоохранители через громкоговорители потребовали от активистов покинуть территорию. После этого полиция начала задержания.

Демонстранты в Берлине скандировали такие лозунги, как «Прекратите бомбардировки», «Свобода Палестине», «Наши дети умирают, все смотрят в другую сторону», «Где СМИ?», «Шольц, почему ты молчишь?»

14 октября в акции протеста во Франкфурте приняли участие около 750 человек. Полиция также вмешалась и задержала 100 человек.

Нидерланды

14 октября в Амстердаме состоялась акция в поддержку Палестины, 15 тыс. человек прошли маршем в сторону Вестерпарка на западе города. Полиция задержала трех человек. Манифестацию планировалось завершить на площади Йонаса Даниэля Мейера, в старом еврейском квартале Амстердама, где произошли антисемитские рейды гитлеровцев во время Второй мировой войны. Однако под давлением нидерландских властей маршрут был изменен и перенаправлен в Вестерпарк.

Премьер-министр страны Марк Рютте заявил ранее, что муниципалитеты наделены правом вмешиваться в демонстрации, где демонстрируется символика ХАМАС. Группировка признана в ЕС террористической.