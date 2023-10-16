ПОЛИТИКА
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Алиев назвал историческим день поднятия флага Азербайджана в Ханкенди
Президент республики заявил, что Баку ждал этого события 30 лет. По его словам, каждый житель страны «верил, что ‎этот день наступит»‎
Алиев назвал историческим день поднятия флага Азербайджана в Ханкенди
фото AA / AA
16 октября 2023 г.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал историческим день поднятия флага республики в Ханкенди в Карабахском регионе республики и поздравил жителей страны. Политик уточнил: азербайджанцы ждали этот момент более 30 лет. Об этом говорится на официальном сайте президента.

«‎‎Сегодня исторический день. Сегодня весь азербайджанский народ радуется от всей души. Мы ждали этого дня более 30 лет. Но каждый из нас, убежден, верил, что этот день наступит», — заявил Алиев.

Президент отметил, что ровно 20 лет назад был избран президентом на первый срок. «‎Обращаясь тогда к родному народу, я обещал, что будут отстаивать национальные права азербайджанского народа и азербайджанского государства, защищать территориальную целостность Азербайджана. Я принес клятву, положив руку на Конституцию и священный Коран. Рад, что все обещания, которые я дал за последние 20 лет, все поставленные мною перед собой задачи выполнены»‎, — подчеркнул политик.

Кроме того, Алиев заявил, что не прошло и трех лет с окончания 44-дневной войны 2020 года, как под контроль Азербайджана перешел Ханкенди. «‎‎Это большое счастье и историческое событие», — констатировал президент.

19 сентября Азербайджан начал «‎‎антитеррористические мероприятия локального характера» и потребовал вывода из региона незаконных армянских вооруженных формирований. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что все цели операции выполнены.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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