Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал историческим день поднятия флага республики в Ханкенди в Карабахском регионе республики и поздравил жителей страны. Политик уточнил: азербайджанцы ждали этот момент более 30 лет. Об этом говорится на официальном сайте президента.
«Сегодня исторический день. Сегодня весь азербайджанский народ радуется от всей души. Мы ждали этого дня более 30 лет. Но каждый из нас, убежден, верил, что этот день наступит», — заявил Алиев.
Президент отметил, что ровно 20 лет назад был избран президентом на первый срок. «Обращаясь тогда к родному народу, я обещал, что будут отстаивать национальные права азербайджанского народа и азербайджанского государства, защищать территориальную целостность Азербайджана. Я принес клятву, положив руку на Конституцию и священный Коран. Рад, что все обещания, которые я дал за последние 20 лет, все поставленные мною перед собой задачи выполнены», — подчеркнул политик.
Кроме того, Алиев заявил, что не прошло и трех лет с окончания 44-дневной войны 2020 года, как под контроль Азербайджана перешел Ханкенди. «Это большое счастье и историческое событие», — констатировал президент.
19 сентября Азербайджан начал «антитеррористические мероприятия локального характера» и потребовал вывода из региона незаконных армянских вооруженных формирований. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что все цели операции выполнены.