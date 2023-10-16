Немецкой экономике до конца года грозит вторая рецессия. ВВП Германии снизился на 0,2% за квартал до сентября и, вероятно, упадет еще на 0,1% до конца 2023 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на опрос экономистов.

«Экономический рост будет слабым в течение многих лет из-за ряда структурных проблем», — заявил изданию Деннис Хучцермайер, старший экономист исследовательского института Handelsblatt в Дюссельдорфе. — «Следовательно, немецкая экономика сократится в этом году и столкнется с вялым ростом в последующие годы»‎.

Снова «‎больной человек Европы»‎?

Эксперты предполагают: экономика ФРГ будет в турбулентном положении следующие пять кварталов подряд без какого-либо экономического роста. Это подчеркивает, насколько вялый экспортный спрос Китая и энергетический кризис ударили по крупнейшей экономике Европы.

Этот статус возродил сравнения с 1990-ми годами, когда Германию называли «больным человеком» региона, пишет Bloomberg. Прогнозы показывают: ВВП ФРГ упадет на 0,4% в 2023 году и восстановится всего на 0,5% в следующем году. Это гораздо более слабый отскок, чем ожидалось в свежих прогнозах Международного валютного фонда (МВФ) или правительства Германии — ведомства ожидали, что рост в 2024 году составит 0,9% и 1,3% соответственно.

В начале октября главный исполнительный директор Deutsche Bank AG Кристиан Сьюинг заявил, что Германия нуждается в структурных реформах, «в отношении цен на энергоносители, в отношении инфраструктуры, иммиграции и так далее».

«Если мы сделаем это, я думаю, что Германия снова увидит рост», — заявил эксперт. — «Потенциально, не со следующего, но с 2025 года». Министр финансов Германии Кристиан Линднер настаивает, что перспективы немецкой экономики остаются блестящими. «Пророчества о гибели неуместны», — заявил политик. — «Германия имеет огромный потенциал восстановления и прочную экономическую основу, и мы полны решимости укрепить эти основы».