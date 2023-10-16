Пресс-секретарь AK Party Омер Челик заявил, что недопустимо, чтобы Запад оказывал давление на демонстрации поддержки Палестины и предлагал подходы, которые делают такие акции преступлением. Об этом он написал на своей странице в X (Twitter).

Таким образом пресс-секретарь AK Party отреагировал на ограничение западными правительствами демонстраций в поддержку Палестины.

«Действия израильских сил безопасности против жителей Газы противоречат всем людским ценностям, правам человека и международному праву. Люди во всем мире имеют право реагировать на это», — написал он.

«Те, кто хранит молчание против бомбардировок населения Газы и отключения водоснабжения на несколько дней, подлежат осуждению . Они же считают демонстрации в поддержку Палестины преступлением. Попытки запретить демонстрации, взывающие к человеческой совести, — это фашизм», — добавил Челик.

«Давление, оказываемое на демонстрации поддержки Палестины на площадях и в университетах многих западных стран, является попыткой некоторых прикрыть собственные преступления», — отметил он.