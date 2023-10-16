ПОЛИТИКА
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Как журналист-инвалид работает в секторе Газа
Момин Кирейка — палестинский журналист, потерявший обе ноги в результате израильской атаки в 2008 году. Несмотря на свои ограниченные возможности и сложности с передвижением по разрушенным городам сектора Газа, он продолжает работать и освещать последние атаки Израиля. #trtrussian #Палестина #журналист #инвалид #профессионал #журналистинвалид #палестинскийжурналист #израильскаяатака #ампутацияног #ограниченныевозможности #передвижение #разрушенныйгород #Газа #секторГаза #новости #новостиПалестины #героиПалестины #палестинцы #trtнарусском
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16 октября 2023 г.
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