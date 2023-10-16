ПОЛИТИКА
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В Газе тела погибших хранят в рефрижераторах для мороженого
Морги в Газе переполнены. В больницах приняли нестандартное решение — использовать рефрижераторы фабрик по производству мороженого для хранения тел погибших. По данным минздрава Палестины, за 9 дней в секторе Газа погибли 2 670 человек. #trtrussian #рефрижератор #погибшие #морг #Палестина #Газа #Израиль #холодильник #палестинцы #раненныепалестицы #погибшиепалестинцы #похороны #мороженное #переполненныйморг #больница #палестинскаябольница #минздравПалестины #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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16 октября 2023 г.
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