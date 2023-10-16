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Президенты Турции и Ирана обсудили ситуацию в Газе
Реджеп Тайип Эрдоган и Эбрахим Раиси провели телефонный разговор
Президенты Турции и Ирана обсудили ситуацию в Газе
Фото: AA / Others
16 октября 2023 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Об этом говорится в сообщении Управления по связям Администрации президента Турции в соцсети Х.

В ходе переговоров стороны обсудили растущую напряженность в регионе на фоне конфликта между Израилем и Палестиной. Лидеры двух стран обменялись мнениями относительно путей урегулирования ситуации.

Президент Эрдоган указал на важность скорейшего прекращения столкновений для региональной и международной стабильности. Он отметил, что Турция прилагает интенсивные усилия для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Глава турецкого государства призвал избегать шагов, которые способствуют дальнейшему обострению обстановки. Президент Турции выразил уверенность, что взаимные позитивные шаги могут привести к устойчивому решению израильско-палестинского вопроса.

Как писал TRT на русском, в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Заседание военно-политического кабинета Израиля 8 сентября закончилось решением объявить о состоянии войны в ответ на операцию «Наводнение Аль-Акса» боевого крыла ХАМАС. Палестина, в свою очередь, призвала созвать заседание Лиги арабских государств.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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