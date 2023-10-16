ПОЛИТИКА
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Клубы дыма над разбитым лагерем беженцев Джабалия в Газе
Журналисты показали, как выглядит лагерь для беженцев Джабалия на севере сектора Газа после авиаудара Израиля 14 октября. На кадрах еще дымящиеся руины домов, которые до атаки были убежищем для тысяч палестинцев. #trtrussian #Палестина #лагерьдлябеженцев #Джабалия #Израиль #авиаудары #атака #удары #беженцы #палестинскиебеженцы #Израиль #Газа #секторГаза #авиаударыИзраиля #преступлениеИзраиля #руины #завалы #завалывПалестине #дым #убежище #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
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16 октября 2023 г.
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