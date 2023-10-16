Ионе Беларра, исполняющая обязанности министра социальной политики Испании, заявила, что Израиль «осуществляет запланированный геноцид» в секторе Газа. По ее словам, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен быть привлечен к ответственности Международным уголовным судом (МУС) за совершение военных преступлений.

В видеообращении, размещенном на ее странице в социальных сетях, Беларра обвинила «США и Европейский союз (ЕС) в соучастии в военных преступлениях Израиля».

Политик отметила, что она со слезами на глазах смотрит кадры, поступающие из Палестины. По ее словам, израильские бомбардировки гражданских районов и коллективное наказание мирных жителей нарушают международное право.

Беларра добавила, что «США и ЕС не только закрывают на это глаза, но и поддерживают израильское государство в его политике апартеида и оккупации, нарушающей права человека».

Указав на то, что нападения ХАМАСа на израильское гражданское население не могут служить оправданием преступлений, совершаемых Израилем, Беларра призвала жителей Испании и всей Европы выйти на улицы с протестом против Израиля.

Как писал TRT на русском, в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Заседание военно-политического кабинета Израиля 8 сентября закончилось решением объявить о состоянии войны в ответ на операцию «Наводнение Аль-Акса» боевого крыла ХАМАС. Палестина, в свою очередь, призвала созвать заседание Лиги арабских государств.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.