16 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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В Малайзии эвакуируют торговый центр после угрозы взрыва из-за поддержки Палестины
В торговый центр малайзийского города Джохор-Бару поступил звонок с угрозой взорвать здание, если Малайзия не прекратит поддерживать Палестину. На кадрах посетители торгового центра бегут к выходу после объявления эвакуации #trtrussian #Малайзия #Палестина #угроза #торговыйцентр #поддержкаПалестины #ДжохорБару #телефонныйзвонок #эвакуация #паника #помощьПалестине #новостиПалестины #новостиМалайзии #trtнарусском
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