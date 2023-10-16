ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Американец зарезал 6-летнего ребенка из ненависти к мусульманам
В штате Иллинойс пожилой мужчина зарезал 6-летнего мальчика из Палестины и ранил его мать — она находится в больнице. 71-летний Джозеф Чуба, в доме которого палестинская семья снимала комнату, ворвался к ним и нанес Вадиа Аль-Фаюми 26 ножевых ранений со словами «вы, мусульмане, должны умереть». Полиция заявила, что мотивом нападения стало обострение израильско-палестинского конфликта. Преступник задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве на почве ненависти. #trtrussian #Америка #палестинец #мальчик #палестинскиймальчик #ранение #ненависть #дискриминация #Палестина #палестинскаясемья #мусульмане #ненавистькмусульманем #притеснение #нападение #израильскопалестинскийконфликт #преступник #обвинение #trtнарусском
тьбть / Others
16 октября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us