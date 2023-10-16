Американец зарезал 6-летнего ребенка из ненависти к мусульманам

В штате Иллинойс пожилой мужчина зарезал 6-летнего мальчика из Палестины и ранил его мать — она находится в больнице. 71-летний Джозеф Чуба, в доме которого палестинская семья снимала комнату, ворвался к ним и нанес Вадиа Аль-Фаюми 26 ножевых ранений со словами «вы, мусульмане, должны умереть». Полиция заявила, что мотивом нападения стало обострение израильско-палестинского конфликта. Преступник задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве на почве ненависти. #trtrussian #Америка #палестинец #мальчик #палестинскиймальчик #ранение #ненависть #дискриминация #Палестина #палестинскаясемья #мусульмане #ненавистькмусульманем #притеснение #нападение #израильскопалестинскийконфликт #преступник #обвинение #trtнарусском