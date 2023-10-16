Как сообщает Управление по коммуникациям администрации президента Турции в социальной сети Х (бывшая Twitter), президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями относительно конфликта между Израилем и Палестиной, а также многочисленных событий, особенно касающихся нарушения прав человек в регионе.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать все необходимые усилия для прекращения конфликта, который может привести к крайне негативным последствиям как на региональном, так и глобальном уровнях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также подчеркнул необходимость, чтобы все страны региона стремились положить конец конфликтам и нарушениям прав человека. Именно этот сигнал они должны послать миру, говорится в сообщении Управления по коммуникациям администрации президента Турции.

«Было бы правильно как можно скорее предпринять шаги, которые уменьшат реакцию, а не усилят ее», — заявил президент Турции в ходе встречи с Кириакосом Мицотакисом.