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Турция призывает страны региона предпринять шаги для устранения конфликтов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудили по телефону конфликт между Палестиной и Израилем
Турция призывает страны региона предпринять шаги для устранения конфликтов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис / Others
16 октября 2023 г.

Как сообщает Управление по коммуникациям администрации президента Турции в социальной сети Х (бывшая Twitter), президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями относительно конфликта между Израилем и Палестиной, а также многочисленных событий, особенно касающихся нарушения прав человек в регионе.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит прилагать все необходимые усилия для прекращения конфликта, который может привести к крайне негативным последствиям как на региональном, так и глобальном уровнях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также подчеркнул необходимость, чтобы все страны региона стремились положить конец конфликтам и нарушениям прав человека. Именно этот сигнал они должны послать миру, говорится в сообщении Управления по коммуникациям администрации президента Турции.

«Было бы правильно как можно скорее предпринять шаги, которые уменьшат реакцию, а не усилят ее», — заявил президент Турции в ходе встречи с Кириакосом Мицотакисом.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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