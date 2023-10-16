ПОЛИТИКА
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Конституционный суд Грузии разрешил начать процедуру импичмента президента
КС Грузии признал, что президент страны Саломе Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции, поскольку совершала зарубежные поездки и встречалась с официальными лицами без согласования с правительством Грузии, сообщил председатель суда Мераб Турава
Конституционный суд Грузии разрешил начать процедуру импичмента президента
Президент Грузии Саломе Зурабишвили / Others
16 октября 2023 г.

Конституционный суд Грузии поддержал представление об импичменте президента за нарушение Конституции. Теперь, согласно процедуре, это решение должен утвердить парламент. Импичмент состоится, если его поддержат 100 из 150 депутатов.

Отставку президента инициировала правящая партия «Грузинская мечта». «Президент Грузии Саломе Зурабишвили 31 августа, 1 и 6 сентября 2023 года во время зарубежных рабочих визитов осуществила представительское полномочие в сфере внешней политики без согласия правительства, тем самым нарушила Конституцию», — заявил Турава в эфире «Первого грузинского телеканала».

Как отметил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили на заседании депутатов, у парламента есть две недели, чтобы проголосовать по этому вопросу. «Так как текущая неделя у нас сессионная, а следующая нет, будет правильным, если мы в течение текущей недели рассмотрим этот вопрос и проголосуем», — сказал он.

Конституционный суд приступил к рассмотрению иска партии «Грузинская мечта» об импичменте президента 3 октября. Он был инициирован, так как Саломе Зурабишвили продолжала зарубежные поездки, несмотря на запрет правительства.

Таким образом, она нарушила законодательство страны, посетив ряд стран, в том числе Германию и Францию, без согласия правительства, как того требует статья 52-я Конституции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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