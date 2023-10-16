В письменном заявлении благотворительной организации говорится, что конфликт в регионе еще больше увеличил потребность людей в помощи. Однако из-за блокады Израиля сегодня прямые поставки гуманитарных грузов затруднительны.

Тем не менее, постоянная команда Турецкого Красного Полумесяца в секторе Газа делает все возможное, чтобы обеспечить население всем необходимым.

Кроме того, организация предприняла инициативы по доставке большего количества помощи, говорится в сообщении на сайте благотворительной организации.

Чтобы обеспечить жителей сектора Газа продуктами питания, жильем и медикаментами, Турецкий Красный Полумесяц начал кампанию под названием «Давайте вместе залечим раны Палестины».

После создания безопасного гуманитарного коридора организация планирует поддерживать гражданское население Палестины и Газы, поставляя необходимую помощь.