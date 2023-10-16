ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Турецкий Красный Полумесяц оказывает помощь гражданскому населению в Газе
В Турецком Красном Полумесяце сообщили, что продолжают поддерживать гражданское население сектора Газа, которое пострадало от израильско-палестинского конфликта
Турецкий Красный Полумесяц оказывает помощь гражданскому населению в Газе
Турецкий Красный Полумесяц оказывает помощь мирному населению в секторе Газа / Others
16 октября 2023 г.

В письменном заявлении благотворительной организации говорится, что конфликт в регионе еще больше увеличил потребность людей в помощи. Однако из-за блокады Израиля сегодня прямые поставки гуманитарных грузов затруднительны.

Тем не менее, постоянная команда Турецкого Красного Полумесяца в секторе Газа делает все возможное, чтобы обеспечить население всем необходимым.

Кроме того, организация предприняла инициативы по доставке большего количества помощи, говорится в сообщении на сайте благотворительной организации.

Чтобы обеспечить жителей сектора Газа продуктами питания, жильем и медикаментами, Турецкий Красный Полумесяц начал кампанию под названием «Давайте вместе залечим раны Палестины».

После создания безопасного гуманитарного коридора организация планирует поддерживать гражданское население Палестины и Газы, поставляя необходимую помощь.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us