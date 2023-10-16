В воскресенье израильские СМИ сообщили, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху направил приглашение президенту США посетить Израиль в знак солидарности на фоне продолжающегося израильско-палестинского конфликта.

В связи с этим госсекретарь США Энтони Блинкен совершил визит в Тель-Авив, чтобы провести ряд встреч с израильскими официальными лицами, пишет агентство. Ранее он также посетил Иорданию, Катар, Бахрейн, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Египет.

Как отмечает Anadolu, сектор Газа переживает тяжелый гуманитарный кризис. Жители остались без электричества, у них заканчиваются вода, еда, топливо и медикаменты.

Боевые действия между Палестиной и Израилем начались 7 октября в результате операции движения ХАМАС под названием «Наводнение Аль-Аксы».

Затем израильские военные начали ответную операцию «Железные мечи».

Число палестинцев, убитых в результате израильских авиаударов по сектору Газа, возросло до 2750 человек.

В Израиле убиты 1300 человек.