«Данное мероприятие является важным шагом в укреплении нашего взаимодействия, обмене знаний и опытом в области медиа и информации», — обратился к участникам встречи заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Чынгыз Эсенгул уулу.

На встрече были обсуждены вопросы создания Союза тюркских информационных агентств и Международного тюркского новостного канала.

«Одним из основных результатов работы указанной группы стало рассмотрение проекта программы учредительного собрания T-BRAF (Регулирующие органы вещания тюркских государств), проекта Устава T-BRAF и проекта Совместной декларации Форума органов регулирования вещания тюркских государств. По результатам обсуждений планируется проведение учредительного собрания T-BRAF 9 ноября 2023 года в Стамбуле», — говорится в сообщении на сайте министерства.

В ходе встречи также прошли пленарные заседания с участием местных СМИ. В том числе участники обсудили актуальные вопросы по темам «Преимущества и недостатки искусственного интеллекта на примере GPT-чата» и «Гибридные войны как угроза безопасности XXI века».

С докладами на заседании выступили члены делегации Организации тюркских государств, научные сотрудники Центра исследований региональных угроз и безопасности Национального института стратегических исследований при президенте Кыргызской Республики, а также представители местных СМИ.