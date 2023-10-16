ПОЛИТИКА
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В Бишкеке обсудили создание Международного тюркского новостного канала
В Бишкеке состоялось 10-е совещание рабочей группы по вопросам медиа и информации Организации тюркских государств. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана
В Бишкеке обсудили создание Международного тюркского новостного канала
В Бишкеке состоялось 10-е совещание рабочей группы по вопросам медиа и информации Организации тюркских государств / Others
16 октября 2023 г.

«Данное мероприятие является важным шагом в укреплении нашего взаимодействия, обмене знаний и опытом в области медиа и информации», — обратился к участникам встречи заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Чынгыз Эсенгул уулу.

На встрече были обсуждены вопросы создания Союза тюркских информационных агентств и Международного тюркского новостного канала.

«Одним из основных результатов работы указанной группы стало рассмотрение проекта программы учредительного собрания T-BRAF (Регулирующие органы вещания тюркских государств), проекта Устава T-BRAF и проекта Совместной декларации Форума органов регулирования вещания тюркских государств. По результатам обсуждений планируется проведение учредительного собрания T-BRAF 9 ноября 2023 года в Стамбуле», — говорится в сообщении на сайте министерства.

В ходе встречи также прошли пленарные заседания с участием местных СМИ. В том числе участники обсудили актуальные вопросы по темам «Преимущества и недостатки искусственного интеллекта на примере GPT-чата» и «Гибридные войны как угроза безопасности XXI века».

С докладами на заседании выступили члены делегации Организации тюркских государств, научные сотрудники Центра исследований региональных угроз и безопасности Национального института стратегических исследований при президенте Кыргызской Республики, а также представители местных СМИ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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