Израильский министр: «Газа после войны должна стать меньше»

К концу этой войны сектор Газа должен стать меньше. Об этом израильскому Каналу 12 заявил Гидеон Саар, недавно назначенный премьером Нетаньяху министром по чрезвычайным ситуациям. По его словам, страна «находится в состоянии войны с Ираном». Израиль продолжает наносить массированные авиаудары по сектору Газа, в результате которых, по последним данным, погибли по меньшей мере 2750 палестинцев. #trtrussian #Израиль #министр #Газа #территорияГазы #секторГаза #война #премьерминистрИзраиля #Нетаньяху #Иран #авиаудары #авиаудырыИзраиля #палестинцы #политика #новостиПалестины #trtнарусском