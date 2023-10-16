ПОЛИТИКА
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Израильский министр: «Газа после войны должна стать меньше»
К концу этой войны сектор Газа должен стать меньше. Об этом израильскому Каналу 12 заявил Гидеон Саар, недавно назначенный премьером Нетаньяху министром по чрезвычайным ситуациям. По его словам, страна «находится в состоянии войны с Ираном». Израиль продолжает наносить массированные авиаудары по сектору Газа, в результате которых, по последним данным, погибли по меньшей мере 2750 палестинцев. #trtrussian #Израиль #министр #Газа #территорияГазы #секторГаза #война #премьерминистрИзраиля #Нетаньяху #Иран #авиаудары #авиаудырыИзраиля #палестинцы #политика #новостиПалестины #trtнарусском
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16 октября 2023 г.
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