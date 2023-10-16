По данным турецких дипломатических источников, глава МИД Турции Хакан Фидан и глава Политбюро ХАМАС Исмаил Хания обсудили в телефонном разговоре последние события в Палестине на фоне продолжающегося уже вторую неделю конфликта между Израилем и движением ХАМАС.

В ходе переговоров стороны обсудили возможность освобождения мирных жителей, сообщили источники на условиях анонимности из-за ограничений на общения со СМИ.

Боевые действия начались 7 октября после того, как ХАМАС начал операцию «Наводнение Аль-Акса» — многоплановую внезапную атаку, которая включала шквал ракетных ударов и проникновение на территорию Израиля по суше, морю и воздуху. В заявлении ХАМАС говорится, что эти действия стали ответом на штурм мечети Аль-Акса и рост насилия со стороны еврейских поселенцев.

Затем израильские военные начали операцию под названием «Железные мечи», направленную против объектов ХАМАС в секторе Газа.

Число убитых палестинцев в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 2808 человек, включая 853 детей. Об этом в понедельник сообщило министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа.

В Израиле убиты 1400 человек.

Турецкие официальные лица заговорили о возможном посредничестве в обмене задержанными между Израилем и Палестиной.

Телефонные переговоры с главами МИД из Омана и Пакистана

По данным турецких дипломатических источников, на фоне продолжающегося израильско-палестинского конфликта министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные разговоры с коллегами из Омана и Пакистана.

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел отдельные переговоры с оманским коллегой Сайидом Бадром бин Хамадом бин Хамудом Альбусаиди и министром иностранных дел Пакистана Джалилем Аббасом Джилани. Стороны обсудили события в Израиле и Палестине, нападения Израиля на сектор Газа, а также гуманитарную ситуацию в регионе.