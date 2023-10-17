Анкара выдвинула предложение о создании системы гарантов в израильско-палестинском конфликте. Об этом заявил журналистам глава МИД Турции Хакан Фидан.

При этом дипломат подчеркнул центральную роль Турции в формировании этой идеи.

Министр указал на необходимость того, чтобы несколько стран, включая Турцию, выступили в качестве гарантов, как только обе стороны достигнут соответствующего соглашения. По его словам, страны-гаранты должны взять на себя ответственность за реализацию данного соглашения.

Хакан Фидан также подчеркнул важность международного давления на Израиль с целью принятия решения о создании двух государств. Он отметил, что Турция поделилась своим видением по этому вопросу с заинтересованными сторонами.

Глава МИД сообщил, что обсуждения, проведенные Турцией и США, показали, что Вашингтон также поддерживает урегулирование на основе принципа создания двух государств.

Турецкий министр указал на необходимость того, чтобы международное сообщество взяло на себя более активную роль в решении израильско-палестинской проблемы.

Он отметил, что размещение миротворческих сил из Турции в регионе на данный момент не стоит на повестке дня. При это дипломат подчеркнул значимость для достижения прочного мира инициирования шагов в направлении реализации решения о создании двух государств.

По его словам, странам региона необходимо взять на себя ответственность и занять единую позицию в отношении любой из сторон, нарушающей достигнутые соглашения.

Кроме того, он подчеркнув необходимость трансформирования нынешней ситуации в возможность установления мира. По его словам, наличие стран-гарантов будет иметь решающее значение в достижении устойчивого урегулировании израильско-палестинского конфликта.