Жители заблокированного сектора Газа сталкиваются с нехваткой питевой воды. Семьи, в частности, дети вынуждены использовать грязную воду из колодцев.

Об этом предупредил Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ).

«Мы нуждаемся в срочном гуманитарном перемирии для беспрепятственной доставки помощи семьям и детям в Газе», — говорится в заявлении ЮНИСЕФ в соцсети Х.

С другой стороны, Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA) опровергло возобновление поставок топлива в Газу.

В сектор Газа с 7 октября не поступало ни топливо, ни продовольствие, ни вода, заявил представитель агентства.

Как писал TRT на русском, в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Заседание военно-политического кабинета Израиля 8 сентября закончилось решением объявить о состоянии войны в ответ на операцию «Наводнение Аль-Акса» боевого крыла ХАМАС. Палестина, в свою очередь, призвала созвать заседание Лиги арабских государств.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.