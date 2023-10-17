Жители заблокированного сектора Газа сталкиваются с нехваткой питевой воды. Семьи, в частности, дети вынуждены использовать грязную воду из колодцев.
Об этом предупредил Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ).
«Мы нуждаемся в срочном гуманитарном перемирии для беспрепятственной доставки помощи семьям и детям в Газе», — говорится в заявлении ЮНИСЕФ в соцсети Х.
С другой стороны, Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA) опровергло возобновление поставок топлива в Газу.
В сектор Газа с 7 октября не поступало ни топливо, ни продовольствие, ни вода, заявил представитель агентства.
Как писал TRT на русском, в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.
Заседание военно-политического кабинета Израиля 8 сентября закончилось решением объявить о состоянии войны в ответ на операцию «Наводнение Аль-Акса» боевого крыла ХАМАС. Палестина, в свою очередь, призвала созвать заседание Лиги арабских государств.
Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.
В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.