Израиль обещает «защитить своих детей», убивая других в Газе

Министерство иностранных дел Израиля опубликовало на YouTube скандальное видео со словами «ХАМАС убил 40 младенцев», несмотря на то, что так и не предоставило этому доказательств. С другой стороны, Израиль продолжает массированные атаки на осажденный анклав. По состоянию на 15 октября число погибших детей в секторе Газа уже превысило 700. #trtrussian #Израиль #Газа #дети #двойныестандарты #видео #реклама #рекламаИзраиля #ХАМАС #убийстводетей #младенцы #доказательства #атака #анклав #авиаударыИзраиля #секторГаза #палестинскиедети #палестинцы #новостиПалестины #trtнарусском