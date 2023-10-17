ПОЛИТИКА
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Израиль обещает «защитить своих детей», убивая других в Газе
Министерство иностранных дел Израиля опубликовало на YouTube скандальное видео со словами «ХАМАС убил 40 младенцев», несмотря на то, что так и не предоставило этому доказательств. С другой стороны, Израиль продолжает массированные атаки на осажденный анклав. По состоянию на 15 октября число погибших детей в секторе Газа уже превысило 700. #trtrussian #Израиль #Газа #дети #двойныестандарты #видео #реклама #рекламаИзраиля #ХАМАС #убийстводетей #младенцы #доказательства #атака #анклав #авиаударыИзраиля #секторГаза #палестинскиедети #палестинцы #новостиПалестины #trtнарусском
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17 октября 2023 г.
Истории
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