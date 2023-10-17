С начала обострения израильско-палестинского конфликта около 500 тыс. израильтян эвакуированы из населенных пунктов, находящихся на границе с сектором Газа.

Об этом сообщил пресс-секретарь израильской армии Джонатан Конрикус, передает Едиот Ахронот.

По его словам, после начала операции ХАМАС против Израиля 7 октября около полумиллиона израильтян были вынуждены покинуть свои дома.

Он отметил, что эвакуированы жители приграничных с Газой и Ливаном населенных пунктов Израиля.

Во вторник армия Израиля продолжила наносить удары по сектору Газа. Кроме того, израильские ВС атаковали объекты движения «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщила израильская газета «Едиот Ахронот» со ссылкой на официального представителя армии Израиля.

В результате этой атаки несколько мирных жителей получили ранения в южных районах Ливана, сообщило официальное ливанское информагентство NNA.

Как писал TRT на русском, в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Заседание военно-политического кабинета Израиля 8 сентября закончилось решением объявить о состоянии войны в ответ на операцию «Наводнение Аль-Акса» боевого крыла ХАМАС. Палестина, в свою очередь, призвала созвать заседание Лиги арабских государств.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». Тысячи ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля, вооруженные группировки вошли на территорию израильских поселений.

В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.