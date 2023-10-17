Американские евреи блокировали Белый дом в знак протеста против атак Израиля по Газе

Несколько сотен американских евреев собрались у Белого дома в Вашингтоне в знак протеста против авиаударов Израиля по Газе. Во время демонстрации секретная служба США арестовала более 30 протестующих за блокирование 4-х входов в Белый дом. #trtrussian #США #евреи #протест #Вашингтон #Палестина #Газа #Израиль #ХАМАС #Белыйдом #секторГаза #американскиеевреи #иудеи #евреизаПалестину #подержкаПалестины #авиаударыИзраиля #евреипротивИзраиля #демонстрация #протестевреев #лозунги #свободуПалестине #trtнарусском