Медики в секторе Газа спасают людей из-под завалов разбомбленных домов

Медики вытаскивают из-под завалов людей, выживших после израильских авиаударов по городу Хан-Юнус в секторе Газа. Там за сутки погибли сразу 49 палестинцев. По данным Министерства здравоохранения Газы, всего с начала израильских атак с 7 октября погибли свыше 2770 человек, 10 000 получили ранения. #trtrussian #Газа #завалы #спасение #Палестина #медики #спасениепалестинцев #палестинцы #секторГаза #завалывПалестине #выжившие #израильскиеатаки #авиаударыИзраиля #раненныепалестинцы #оккупация #агрессор #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском