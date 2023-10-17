ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Медики в секторе Газа спасают людей из-под завалов разбомбленных домов
Медики вытаскивают из-под завалов людей, выживших после израильских авиаударов по городу Хан-Юнус в секторе Газа. Там за сутки погибли сразу 49 палестинцев. По данным Министерства здравоохранения Газы, всего с начала израильских атак с 7 октября погибли свыше 2770 человек, 10 000 получили ранения. #trtrussian #Газа #завалы #спасение #Палестина #медики #спасениепалестинцев #палестинцы #секторГаза #завалывПалестине #выжившие #израильскиеатаки #авиаударыИзраиля #раненныепалестинцы #оккупация #агрессор #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском
тьтбтб / Others
17 октября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us