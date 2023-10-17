Китай полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Казахстана, а также масштабные реформы, проводимые Касым-Жомартом Токаевым. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ходе переговоров со своим казахстанским коллегой в Пекине, сообщает пресс-служба президента Республики Казахстан.

«Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай и Казахстан будут придерживаться своих первоначальных устремлений и помогать друг другу», — подчеркнул Си Цзиньпин, добавив, что за годы дружбы обе страны успели выстроить «вечное всестороннее стратегическое партнерство».

Токаев в свою очередь сообщил, что Китай и Казахстан выстроили эффективное межгосударственное взаимодействие по всем направлениям, и отметил значительный рост взаимной торговли между двумя странами.

«Мы с большим воодушевлением следим за бурным прогрессом Китая. Под Вашим мудрым лидерством Китай уверенно приближается к достижению высокой цели — стать передовой мировой державой», ─ заявил Токаев, пригласив Си Цзиньпина посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году.

Токаев находится с визитом в Пекине для участия в Третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь», который проходит 17 и 18 октября. По окончании переговоров казахстанского лидера с председателем КНР делегации двух стран подписали несколько документов, включая соглашение по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.