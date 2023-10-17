ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Китай полностью поддерживает территориальную целостность Казахстана
Си Цзиньпин заявил о поддержке масштабных реформ, проводимых Касым-Жомартом Токаевым
Китай полностью поддерживает территориальную целостность Казахстана
Фото: пресс-служба президента Республики Казахстан / Others
17 октября 2023 г.

Китай полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Казахстана, а также масштабные реформы, проводимые Касым-Жомартом Токаевым. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ходе переговоров со своим казахстанским коллегой в Пекине, сообщает пресс-служба президента Республики Казахстан.

«Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай и Казахстан будут придерживаться своих первоначальных устремлений и помогать друг другу», — подчеркнул Си Цзиньпин, добавив, что за годы дружбы обе страны успели выстроить «вечное всестороннее стратегическое партнерство».

Токаев в свою очередь сообщил, что Китай и Казахстан выстроили эффективное межгосударственное взаимодействие по всем направлениям, и отметил значительный рост взаимной торговли между двумя странами.

«Мы с большим воодушевлением следим за бурным прогрессом Китая. Под Вашим мудрым лидерством Китай уверенно приближается к достижению высокой цели — стать передовой мировой державой», ─ заявил Токаев, пригласив Си Цзиньпина посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году.

Токаев находится с визитом в Пекине для участия в Третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь», который проходит 17 и 18 октября. По окончании переговоров казахстанского лидера с председателем КНР делегации двух стран подписали несколько документов, включая соглашение по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us