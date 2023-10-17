Палестинский мальчик не отходит от раненой матери до самой операционной

Журналист Мохаммад Дахлан снял на видео момент, как палестинский мальчик не отходит от своей мамы до самой операционной. Женщина получила ранение в результате авиаудара Израиля. #trtrussian #Газа #палестинскиймальчик #мама #секторГаза #палестинцы #мамаисын #операция #семья #сын #ранение #Израиль #авиаудары #авиаударыИзраиля #больница #палестинскаябольница #мальчик #сынимама #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском