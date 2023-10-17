Пресс-секретарь AK Party Омер Челик заявил, что наземная операция Израиля в секторе Газа станет катастрофой и позором для человечества, поскольку приведет к гибели тысяч невинных детей и женщин. Об этом он написал на своей странице в X (Twitter).

«Страны, которые постоянно говорят о «праве Израиля на самооборону», не упоминают о праве на жизнь женщин и детей Газы. Они хранят молчание об убийствах жителей Газы. Право любой страны на самооборону не может означать массовое нападение на население и невинных людей», — подчеркнул Челик.

«Наземная операция против Газы станет катастрофой и позором для человечества. Она приведет к гибели тысяч невинных детей и женщин», — добавил он. По словам Челика, «коллективное наказание жителей Газы является преступлением».

«Во-первых, необходимо положить конец этим бесчеловечным бомбардировкам и блокаде жителей Газы. Затем каждый должен взять на себя ответственность за справедливый мир и решение», — указал пресс-секретарь AK Party. Он отметил, что «направление в регион авианосцев и военных кораблей и ежедневные угрожающие заявления — это не принятие на себя ответственности за мир, а провоцирование новых конфликтов».

Как писал TRT на русском, в ООН ранее осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Заседание военно-политического кабинета Израиля 8 сентября закончилось решением объявить о состоянии войны в ответ на операцию «Наводнение Аль-Акса» боевого крыла ХАМАС. Палестина, в свою очередь, призвала созвать заседание Лиги арабских государств.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.