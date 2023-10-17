Эстония и Турция на этой неделе подпишут контракты на поставку турецкой бронетехники для эстонских сил обороны (EDF). По договоренности, Минобороны Турции поставит Таллинну боевые машины на общую сумму свыше $211 млн. Об этом сообщает агентство «Анадолу».
По данным издания, Вторая пехотная бригада EFE получит более 200 турецких боевых машин, отмечает эстонское информационное агентство ERR со ссылкой на центр оборонных инвестиций страны.
Сообщается, что в последние годы бригада получила значительные инвестиции правительства балтийской страны. Кроме того, по данным агентства, четыре бронемашины будут отправлены Эстонскому спасательному агентству для целей разминирования.
Ожидается, что Минобороны Эстонии подпишет контракт с турецкой стороной уже 18 октября. По этому случаю министр обороны Турции Яшар Гюлер планирует посетить Таллинн.