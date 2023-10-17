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Эстония планирует закупить турецкую бронетехнику на $211 млн
Пехотная бригада эстонской армии получит более 200 турецких боевых машин
Эстония планирует закупить турецкую бронетехнику на $211 млн
фото AA / AA
17 октября 2023 г.

Эстония и Турция на этой неделе подпишут контракты на поставку турецкой бронетехники для эстонских сил обороны (EDF). По договоренности, Минобороны Турции поставит Таллинну боевые машины на общую сумму свыше $211 млн. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎.

По данным издания, Вторая пехотная бригада EFE получит более 200 турецких боевых машин, отмечает эстонское информационное агентство ERR со ссылкой на центр оборонных инвестиций страны.

Сообщается, что в последние годы бригада получила значительные инвестиции правительства балтийской страны. Кроме того, по данным агентства, четыре бронемашины будут отправлены Эстонскому спасательному агентству для целей разминирования.

Ожидается, что Минобороны Эстонии подпишет контракт с турецкой стороной уже 18 октября. По этому случаю министр обороны Турции Яшар Гюлер планирует посетить Таллинн.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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