Баку и Ереван имеют реальные шансы подписать мирный договор после того, как Азербайджан восстановил суверенитет над всей своей территорией. Об этом 16 октября заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов во время телефонных переговоров с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

«‎В ходе беседы обсуждалась актуальная ситуация в регионе и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. <...> Было отмечено, что после восстановления Азербайджаном суверенитета над всей своей территорией существуют реальные шансы на подписание мирного соглашения между двумя странами»‎, — говорится в сообщении министерства по итогам переговоров.

Байрамов также уточнил: Азербайджан надеется, что «‎‎Армения оценит эту возможность».

«‎Было подчеркнуто, что важно избегать провокационных шагов, препятствующих усилиям по установлению мира и безопасности в регионе, заявлений в поддержку призывов против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана»‎, — резюмировали в МИД страны.