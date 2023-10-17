ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Байрамов: шансы на подписание мирного договора с Ереваном «реальные»‎
Глава МИД Азербайджана отметил: после восстановления Баку суверенитета над всей своей территорией существуют реальные шансы на мирное соглашение с Ереваном. Азербайджан надеется, что «‎‎Армения оценит эту возможность»
Байрамов: шансы на подписание мирного договора с Ереваном «реальные»‎
фото AA / AA
17 октября 2023 г.

Баку и Ереван имеют реальные шансы подписать мирный договор после того, как Азербайджан восстановил суверенитет над всей своей территорией. Об этом 16 октября заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов во время телефонных переговоров с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

«‎В ходе беседы обсуждалась актуальная ситуация в регионе и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. <...> Было отмечено, что после восстановления Азербайджаном суверенитета над всей своей территорией существуют реальные шансы на подписание мирного соглашения между двумя странами»‎, — говорится в сообщении министерства по итогам переговоров.

Байрамов также уточнил: Азербайджан надеется, что «‎‎Армения оценит эту возможность».

«‎Было подчеркнуто, что важно избегать провокационных шагов, препятствующих усилиям по установлению мира и безопасности в регионе, заявлений в поддержку призывов против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана»‎, — резюмировали в МИД страны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us