Власти Израиля запросили у США чрезвычайную военную помощь в размере $10 млрд на фоне конфликта с ХАМАС. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, Конгресс и Белый дом разрабатывают пакет помощи Израилю. Он также будет включать средства для других союзников Вашингтона: Украины, Тайваня. Кроме того, в него заложат финансирование патрулей на американо-мексиканской границе, отмечает газета.

15 октября Израиль посетил лидер большинства в Сенате Чак Шумер. Он заявил, что американские законодатели обсудили предоставление Израилю боеприпасов для системы ПРО «‎Железный купол»‎. Также США готовы отправить израильской армии высокоточные бомбы, авиабомбы JDAM и 155-мм артиллерийские боеприпасы.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявил, что Белый дом намерен запросить существенно больше $2 млрд на помощь Украине, Израилю и другие нужды.

Телеканал NBC сообщал, что часть республиканцев в Палате представителей Конгресса США недовольна идеей Байдена объединить запросы союзников о выделении военной помощи. По данным канала, Республиканцы предлагают разделить запросы Украины и Израиля.