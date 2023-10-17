Палата представителей США готовит законопроект для отправки американских вооруженных сил в случае эскалации войны между Израилем и ХАМАС. Об этом 16 октября заявил глава комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол.

«Я надеюсь, что мне никогда не придется подписывать этот законопроект. Но у нас на Ближнем Востоке есть ситуация, которая день ото дня обостряется», — отметил политик.

Маккол подчеркнул: конфликт Израиля и ХАМАС может продолжить расширяться, особенно если израильские военные начнут наземную операцию в секторе Газа. Некоторые региональные игроки, включая движение «‎Хезболла»‎ и Иран, заявили о готовности открыть второй фронт на стороне палестинцев, если Израиль начнет наземную операцию.

Политик также пояснил: в проекте закона напрямую не будут упоминать Иран как сторону конфликта. Вместо этого законодатели планируют вписать в законопроект формулировку «поддерживаемые Ираном шиитские ополченцы».

Маккол отметил: любой законопроект об отправке американских военных за рубеж должен получить поддержку американского общества. «Сейчас я готовлю проект на тот случай, если он необходим, но, что самое главное, он должен быть поддержан американским народом», — уточнил глава комитета.