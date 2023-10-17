ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
США готовят закон об отправке военных в случае войны Израиля с Ираном
Палата представителей готовит законопроект, который позволит задействовать американскую армию, если конфликт Израиля и ХАМАС продолжит нарастать
США готовят закон об отправке военных в случае войны Израиля с Ираном
Фото : AA / AA
17 октября 2023 г.

Палата представителей США готовит законопроект для отправки американских вооруженных сил в случае эскалации войны между Израилем и ХАМАС. Об этом 16 октября заявил глава комитета палаты по иностранным делам Майкл Маккол.

«Я надеюсь, что мне никогда не придется подписывать этот законопроект. Но у нас на Ближнем Востоке есть ситуация, которая день ото дня обостряется», — отметил политик.

Маккол подчеркнул: конфликт Израиля и ХАМАС может продолжить расширяться, особенно если израильские военные начнут наземную операцию в секторе Газа. Некоторые региональные игроки, включая движение «‎Хезболла»‎ и Иран, заявили о готовности открыть второй фронт на стороне палестинцев, если Израиль начнет наземную операцию.

Политик также пояснил: в проекте закона напрямую не будут упоминать Иран как сторону конфликта. Вместо этого законодатели планируют вписать в законопроект формулировку «поддерживаемые Ираном шиитские ополченцы».

Маккол отметил: любой законопроект об отправке американских военных за рубеж должен получить поддержку американского общества. «Сейчас я готовлю проект на тот случай, если он необходим, но, что самое главное, он должен быть поддержан американским народом», — уточнил глава комитета.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us