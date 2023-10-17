В проекте резолюции предлагалось призвать к «немедленному, устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному прекращению огня». Документ осуждал насилие против мирных граждан и «все акты терроризма», а также содержал призыв к освобождению всех заложников и беспрепятственному обеспечению гуманитарной помощи.

В поддержку документа выступили Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Против — США, Великобритания, Франция и Япония. Воздержались Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор. Таким образом, в работе у Совбеза по данному вопросу остался лишь бразильский вариант резолюции.

Американский представитель Линда Томас-Гринфилд пояснила, что предложенный Россией документ был представлен без консультаций и там ни разу напрямую не упоминался ХАМАС и, соответственно, не была предоставлена оценка действий движения. Подобный подход к решению проблемы, по ее мнению, возмутителен.

В свою очередь российский постпред Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности ООН в очередной раз стал заложником устремлений западных стран.

По его мнению, голосование показало, кто выступает за перемирие и прекращение «неизбирательных бомбежек сектора Газа и обеспечение безусловного гуманитарного содействия населению анклава, а кто по-прежнему упорно блокирует единый сигнал Совета, преследуя корыстные политические цели».

Движение ХАМАС осудило страны, которые не поддержали российский проект резолюции.

«Мы выражаем глубочайшее неодобрение и осуждение позиции стран, проголосовавших против российского проекта резолюции в Совете Безопасности, призывающего к прекращению огня для открытия гуманитарных коридоров ради помощи мирному населению в секторе Газа», — сказано в Telegram-канале ХАМАС.

Объединенные Арабские Эмираты также разочарованы тем, что Совбез ООН не поддержал проект резолюции, предложенный Россией, заявила постпред ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба.

«Проект резолюции, предложенный российской делегацией, отвечает всем гуманитарным потребностям. Именно поэтому ОАЭ проголосовали за него. И именно поэтому мы разочарованы тем, что сегодня он не смог получить поддержку СБ», — цитирует слова дипломата ТАСС.

Члены Совета Безопасности ООН продолжат согласовывать текст бразильской резолюции по израильско-палестинскому конфликту во вторник, дата голосования по документу пока не назначена.