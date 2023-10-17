Конвои с гуманитарной помощью ожидают въезда в Газу через КПП Рафах

На КПП Рафах, единственном пункте въезда в сектор Газа, который не находится под контролем Израиля, скопились сотни фур с гуманитарной помощью в ожидании проезда. #trtrussian #Палестина #гуманитарнаяпомощь #Рафах #КПП #КППРафах #въезд #пунктвъезда #Газа #секторГаза #въездвГазу #Израиль #контроль #фура #фураспомощью #проезд #ожидание #помощьПалестине #новостиПалестины #trtнарусском