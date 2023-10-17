17 октября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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ХАМАС показал находящуюся в заложниках израильтянку
«Бригады аль-Кассама», военное крыло движения ХАМАС, опубликовало видео, на котором израильтянка, находящаяся в заложниках, получает медицинскую помощь. По данным ХАМАС, в плену у палестинского движения около 250 израильтян. #trtrussian #ХАМАС #заложница #израильтянка #Израиль #Палестина #альКассам #видео #еврейка #медицинскаяпомощь #медпомощь #плен #израильтяне #новостиПалестины #новостиИзраиля #trtнарусском
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