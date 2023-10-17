17 октября. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Газы сообщил, что в результате израильского обстрела баптистской больницы Аль-Ахли в Газе число погибших возросло до 500 человек. В результате атаки многие раненые были доставлены в больницу «Шифа» в городе Газа

C 7 октября армия Израиля совершила 41 подтвержденную атаку на медицинские учреждения в секторе Газа. Об этом заявил агентству «Анадолу» пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

Он назвал «крайне тревожной» ситуацию в сфере здравоохранения в секторе Газа.

По словам Язаревича, в больницы палестинского эксклава продолжает поступать большое количество пациентов, медицинские учреждения же переполнены. Пресс-секретарь ВОЗ обратил внимание, что топливный резерв города сокращается, в регион не поступает лекарство.

Ясаревич подчеркнул, что, согласно Международному гуманитарному праву, медицинские работники, медицинские учреждения и пациенты должны быть защищены.

«С 7 октября в Газе было зарегистрировано 41 подтвержденное нападение на медицинские учреждения. 11 медицинских работников погибли и 16 получили ранения при исполнении служебных обязанностей. Эти цифры, вероятно, будут увеличиваться по мере нарастания количества атак», — подчеркнул он.

Как писал TRT на русском, в ООН ранее осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Заседание военно-политического кабинета Израиля 8 сентября закончилось решением объявить о состоянии войны в ответ на операцию «Наводнение Аль-Акса» боевого крыла ХАМАС. Палестина, в свою очередь, призвала созвать заседание Лиги арабских государств.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.