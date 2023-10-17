Документ был разработан профильным комитетом Госдумы по поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что отозвать ратификацию необходимо, чтобы устранить дисбаланс между Россией и США относительно объема обязательств по этому договору.

По словам Володина, 18 и 19 октября документ может быть рассмотрен во втором и в третьем чтениях.

Вопрос о ядерном оружии был одной из тем, которую президент РФ Владимир Путин затронул в ходе своего выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября. В частности, он усомнился в целесообразности возвращения к ядерным испытаниям, но допустил необходимость пересмотра вопроса ратификации.

Госдепартамент США выражал обеспокоенность в связи с планами России отозвать решение о ратификации ДВЗЯИ.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний — многосторонний международный договор, направленный на запрет испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте.

Документ был принят 50-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 10 сентября 1996 года и открыт для подписания 24 сентября 1996 года.

Для его вступления в силу необходима обязательная ратификация 44 государствами, располагающими ядерным оружием или потенциальными возможностями его создания. На данный момент его не ратифицировали восемь стран: Китай, КНДР, Египет, Индия, Иран, Израиль, Пакистан и США.