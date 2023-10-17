Глава МИД Фидан: Израиль разрушает дома палестинцев и выгоняет с их земель

«Вы вторгаетесь на земли людей. Вы разрушаете их дома, а затем выгоняете этих людей с этих земель. Вы приводите в регион новых людей и называете это переселением. Это не что иное, как воровство и грабеж». Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прокомментировал недавнюю эскалацию многолетнего израильско-палестинского конфликта во время совместной пресс-конференции со своим ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом в Бейруте. #trtrussian #Израиль #Палестина #Иерусалим #эскалация #Фидан #переселение #главаМИД #разрушение #разрушениедомов #заявление #палестинцы #переселениепалестинцев #беженцы #палестинскиебеженцы #воровство #израильскопалестинскийконфликт #прессконференция #Бейрут #новостиПалестины #ситуациявПалестине #trtнарусском